Plus d'infos sur le concert Marcel Adam à Bitche

Gratuit pour les moins de 14 an(s)

Marcel Adam, le troubadour, chansonnier, interprète Lorrain, enfin à Bitche ! Pour ce concert, il sera accompagné de « la fine équipe » : Christian di Fantauzzi : accordéon et saxophone Christian Conrad : guitares, basse, mandoline Yann Loup Adam : guitares, piano Marcel chante, joue de la guitare et du ukulélé Marcel a beaucoup d'expérience dans la comédie et le cabaret : pendant 14 années, il a écrit 1 sketch par semaine pour la grande radio Sarroise SR3, où son personnage de « Schompierre » le Jean Pierre, bouilleur de cru et philosophe était écouté fidèlement par des millions d'auditeurs. Il s'est produit en RFA aux côtés d'artistes très connus, et a participé à beaucoup de festivals comme « Jazz and Joy » à Worms ou « Summerlied » à Ohlungen. Dans le Sud-Ouest de l'Allemagne il a aussi organisé de nombreux concerts avec ses amis Alsaciens les plus connus : Roger Siffer, René Eglès et Huguette Dreikaus, qu'il invitait régulièrement aux festivals qu'il organisait lui-même. Marcel Adam, auteur de 8 CDs cultes, et d'un livre, nous présentera son concert « best of » regroupant ses plus grands succès !! Auteur compositeur et interprète de talent, Marcel nous proposera un concert mêlant le français, l'allemand et sa langue natale : le Platt !! Ses ingrédients sont la bonne musique, les belles chansons, la bonne humeur, le tout agrémenté d'anecdotes et de réflexions sur le quotidien, le passé et le présent !!