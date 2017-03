Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Florange

ALEX BEAUPAIN



Chanson (Concert assis)

Loin (nouvel album)



Même en faisant appel à Julien Clerc ou à Vincent Delerm, Alex Beaupain garde sa façon bien à lui de chanter ses peines sur des airs presque enjoués. Depuis dix ans, Alex Beaupain chante ses deuils et ses vertiges, les à-coups de l'existence se chargeant de nourrir sa mélancolie. Après la mort de l'amoureuse, fondatrice de sa vie d'artiste, c'est celle des parents qui plane sur ce nouveau disque «Loin». Imparable cruauté des années. Beaupain touche et à travers ses vertiges nous retrouvons les nôtres. Fortement. Chez lui, la pudeur de l'expression et l'humour sans illusion n'atténuent rien de la violence des sentiments : Loin nous serre le cœur, nous renvoyant à nos propres pertes.

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/