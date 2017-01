Plus d'infos sur le concert Amir à Florange

Notice France (L.57-0005) en accord avec Décibels Productions présente : ce concert.

Amir : une success story faite de travail, de persévérance et de talent. Finaliste de « The Voice » face à Kendji Girac, fier représentant des couleurs de la France à l'Eurovision 2016 avec son tube « J'ai cherché » (il a terminé 6ème du classement général et 3ème des jurys européens, comptabilisant un record historique de points pour la France et notre meilleure position dans le classement depuis 14 ans). Son premier album « Au coeur de moi » déjà disponible est un succès de vente instantané tandis que le titre « J'ai Cherché » s'est classé N°1 des ventes et de l'airplay en France. Il sera en tournée à partir d'octobre 2016 et à Paris La Cigale le 17 novembre. Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 03.87.75.04.05