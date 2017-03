Plus d'infos sur le concert Frank Michael à Florange

FRANK MICHAEL

Variété française (Concert assis)

Concert initialement prévu en octobre 2016



Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons, une trentaine d'albums et une vingtaine de disques d'or Frank Michael enchaîne les succès ! Depuis plus de 30 ans, le chanteur romantique passe à travers les époques et marque chacune d'elle par ses tubes, devenus incontournables : «Dites-lui que je l'aime», «Toutes les femmes sont belles», «Le petit café du grand amour », «La force des femmes»... A chaque nouvel album le succès est au rendez-vous et le champion du romantisme joue à guichets fermés dans chacune des villes ...

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/