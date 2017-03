Plus d'infos sur le concert Avishai Cohen Trio à Metz

Le compositeur et contrebassiste israélien Avishai Cohen revient sur scène avec sa formation de prédilection : le trio contrebasse-piano-batterie, outil de travail indémodable et évolutif qui, depuis plus de quinze ans maintenant, lui sert tout autant de guide que de ligne d'horizon, de socle fondateur que de force motrice. Avec From Darkness, Avishai Cohen revient donc au coeur même de ce qui articule son langage et sa pratique de musicien. Mais ce retour aux fondamentaux porte aussi, comme à l'accoutumée pour ce musicien aventurier expérimenté, la promesse d'un nouveau départ. Avishai Cohen poursuit ainsi avec son trio la quête d'absolu et d'épure qui l'anime depuis des années pour aboutir à une forme de jazz vraiment neuve, fraîche et pourtant incroyablement substantielle. Tout y est à la fois foisonnant et condensé, fourmillant d'idées et ramené à l'essentiel, tout en étant traversé de milles nuances subtilement harmonisées. Une sainte-trinité acoustique à ne pas manquer.Accès personnes à mobilité réduite: 03 87 74 16 16