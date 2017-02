Plus d'infos sur le concert Jazz 100 à Metz

EPCC METZ EN SCENE - ARSENAL présente ce spectacle

Si le jazz a pris sa source quelque part sur les rives de La Nouvelle-Orléans, la date de la première apparition du terme même est en revanche bien arrêtée : il s'agit de 1916. Un millésime qui a toute son importance car l'année suivante – cru exceptionnel – naissaient Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie et Mongo Santamaría. Pour célébrer le centenaire de ces icônes visionnaires, Danilo Pérez, compositeur de jazz et pianiste, entre autres, de l'immense Wayne Shorter, a convié la fine fleur de la scène actuelle (Chris Potter, Avishai Cohen, Ben Street, Adam Cruz...) à reprendre une sélection de leurs titres les plus emblématiques, ceux qui ont chacun à leur manière contribué à faire évoluer le style. Un all-star band dont les membres sont à n'en point douter les dignes descendants des quatre pionniers du jazz moderne honorés pour l'occasion, car tous partagent cette même capacité à transcender leur héritage avec talent.Accès personnes à mobilité réduite: 03 87 74 16 16