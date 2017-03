Plus d'infos sur le concert Airnadette à Montigny les Metz

AIRNADETTE La comédie musiculte

Après plusieurs centaines de shows en France, en Europe et aux Etats-Unis, Airnadette, le plus grand airband de la galaxie, revient à Montigny les Metz ! Avec ‘La Comédie Musiculte', Airnadette présente la première parodie de comédie musicale : un condensé d'humour, d'énergie et de rock'n'roll, à prendre en pleine poire ! Un show qui mixe plus de 300 répliques cultes («Les Bronzés», «Wayne's world», «Bienvenue chez Les Ch'tis»,... ) et tes morceaux préférés (des Stones en passant par Britney Spears, Queen et même Lara Fabian). Une comédie musicale déjantée, à mi-chemin entre théâtre et concert, qui réinterprète 50 ans de pop culture avec humour et dérision ! «La comédie musicale la plus déjantée de l'année.» Ouest France