La musique du guinéen Ba Cissoko est une histoire de transmission, de traduction et de modernisation d'un héritage issu de la tradition du griot, barde africain dont la musique est autant art que moyen de communication. Sur son dernier album Djéli, sorti en 2016, il croise le malinké, le wolof, le poulaar et pour la première fois le fran?ais, tandis que les instruments à cordes, kora, n'goni et guitare, vibrent au gré des percussions. Ajoutant à la tradition les échos du reggae et l'électricité de l'afrobeat, Ba Cissoko évoque aussi bien ses ancêtres que la question des migrations, en une odyssée musicale de sons en harmonie.

Date : samedi 11 mars 2017

