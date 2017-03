Plus d'infos sur le concert Celtic Social Club et Celkilt à Terville

Le concert Celtic Social Club et Celkilt a lieu dans le cadre de la Fête de la Saint Patrick Terville 2017.

En deux années et un premier concert devant 50 000 spectateurs au Festival des Vieilles Charrues (France), deux disques et une tournée Européenne, le CELTIC SOCIAL CLUB est entré par la grande porte dans le concert des musiques du monde. Synthèse énergique et parfaite entre tradition, rock, reggae, dub et hip-hop, leur répertoire insuffle une sacrée cure de jouvence aux mélodies Celtes anciennes glanées en Bretagne, Irlande, Ecosse et Asturie. Bien mieux qu'une synthèse ou une relecture, le CELTIC SOCIAL CLUB semble bien avoir trouvé la faille qui permettra de libérer les carcans. Après toutes ces décennies où la musique traditionnelle celte s'est frottée aux sons contemporains, sans parvenir toutefois à se débarrasser des scories de langage, des raccourcis musicologiques et autres paresses intellectuelles, qui la renvoyaient systématiquement dans ses propres frontières géographiques et ses limites artistiques supposées, le CELTIC SOCIAL CLUB détient à la fois l'énergie, la pertinence et l'ouverture pour balayer étiquettes et formules toutes faites d'un revers de main.

Avec CELKILT, Everyday's St Patrick's Day !

Plus de 400 dates en à peine 5 ans, qui les ont vu partager l'affiche avec Dropkick Murphys, Flogging Molly, Tri Yann, Altan, Soldat Louis, The Levellers, Selah Sue, Les Wampas et bien d'autres... Du Guinness Irish Fest au Zenith de Nantes, du Festival Montereau Confluences à la clôture des Tonnerres de Brest devant 15.000 bretons déchainés... Entre deux escales en Italie, au Canada, en Allemagne ou aux États Unis (pour 2 tournées marathon, et 2 passages au mythique Shamrock Fest' à Washington DC), CelKilt s'amuse à piéger Canal+ sur une reprise de Michael Jackson à la cornemuse, se mesure à l'Incroyable Talent d'AC/DC sur M6 et défie un orchestre symphonique sur France2 en s'appropriant en Live la célèbre Danse Hongroise de Brahms... De l'auto dérision, de la ferveur et du punch. Un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !

Date : samedi 18 mars 2017

