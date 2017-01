Plus d'infos sur le concert Amir à Woustviller

Finaliste de l'émission The Voice (Saison de Kendji Girac, Frero Delavega...) où il enthousiasme des millions de spectateurs, Amir sort enfin son premier album !

Avec son premier single intitule « J'ai cherché », un morceau pop électro qui est déjà un tube en radio, Amir représentera la France au concours de l'eurovision 2016 !

Amir démontre dès le plus jeune âge un goût prononcé pour la scène. Il se lance il y a un peu plus de deux ans en participant à l'émission The Voice. Le public l'adule et le place en finale. Sa voix, pleine de chaleur méditerranéenne et de générosité, suscite l'émotion. Sitôt sorti de cette expérience où il est suivi par des millions de spectateurs chaque semaine, Amir participe au projet musical Forever Gentlemen qui caracole en tête des charts, et travaille dans le même temps sur l'écriture et la composition de son premier album, entouré d'une équipe d'auteurs et de compositeurs de talents (Skydancers, Nazim, Mutine, Kyo, Les Bionix, John Mamann, François Welgryn...).

Site web : http://www.woustviller.fr

Infos réservation :

Tarifs: 35€ gradin numéroté / 25€ parterre libre debout infos/billetterie 03.87.98.07.20