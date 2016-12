Plus d'infos sur l'Billet Expositions à Metz

Le Centre Pompidou-Metz est ouvert tous les jours sauf les mardis et le 1er mai.Le Centre Georges Pompidou de Metz est gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et allocataires des minima sociaux, les personnes handicapées et leur accompagnateur.Horaires:Du 1e avril au 31 octobre :De 10h à 18h le lundi, mercredi, jeudi.De 10h à 19h le vendredi, samedi, dimancheDu 1e novembre au 31 mars :De 10h à 18h, tous les jours (sauf mardi)Seuls les bagages n'excédant pas les tailles maximales (55cm x 35cm x 20cm) sont autorisés sur le site. Les valises et sacs de grande contenance sont interdits.EXPOSITIONS DU CENTRE POMPIDOU-METZ 2016Sublime. Les tremblements du mondeDu 11 février au 5 septembre 2016À travers les oeuvres anciennes et contemporaines d'une centaine d'artistes du monde entier, l'exposition interroge la complexité de notre relation à la nature. Face aux manifestations déchaînées des éléments, nait un sentiment ambivalent d'attraction et de répulsion, de fascination et de terreur : le sublime. L'exposition permet de reposer les enjeux écologiques actuels à travers cette notion esthétique.Tadashi Kawamata – Under the Water - MetzDu 11 février au 15 août 2016Réalisée à l'aide de bois et de mobilier usagé, cette installation de Tadashi Kawamata est une réminiscence des catastrophes et du tsunami qui ont durement touché le Japon en mars 2011. Monument silencieux, Under the Water se déploie dans tout l'espace de la galerie 2. Dominé par cette étrange et spectaculaire vague statique et suspendue, le visiteur expérimente ce paysage inversé.Musicircusà partir du 20 avril 2016Comment la musique et les éléments qui la composent ont-ils inspiré les artistes depuis la naissance de l'abstraction ? Regroupant une sélection de chefs-d'oeuvre de la collection du Centre Pompidou dans la continuité de l'accrochage Phares, le parcours Musicircus invite à une traversée de l'histoire de l'art moderne et contemporain, en suivant le fil rouge de la musique. Entre deux horizons Visages français et allemands de l'art moderne à travers la collection du SaarlandmuseumDu 29 juin 2016 au 2 janvier 2017L'exposition déploie un parcours reflétant, depuis l'impressionnisme, l'Histoire et l'histoire de l'art franco-allemande à travers le regard des artistes : d'Auguste Renoir à Max Liebermann, d'André Derain à Emil Nolde ou Vassily Kandinsky, de Hans Hartung à Georges Mathieu...Oskar SchlemmerÀ partir du 28 septembre 2016Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition à Oskar Schlemmer, artiste phare du Bauhaus. Peintre, sculpteur, décorateur de théâtre et scénographe de ballet allemand, Oskar Schlemmer est l'un des artistes du XXe siècle qui donnera une impulsion majeure à l'art de la performance. Un musée imaginéTrois collections européennes : Centre Pompidou, Tate, MMKDu 21 octobre 2016 au 27 mars 2017Un "musée imaginé" envisage une situation future fictive dans laquelle les oeuvres d'art seraient menacées de disparition. En se familiarisant avec les oeuvres d'artistes tels que Marcel Duchamp, Claes Oldenburg, Andy Warhol, Louise Bourgeois et Isa Genzken, le public est invité à les préserver à travers sa mémoire