Le Centre Pompidou-Metz est ouvert tous les jours sauf les mardis et le 1er mai.Le Centre Georges Pompidou de Metz est gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et allocataires des minima sociaux, les personnes handicapées et leur accompagnateur.Horaires:Du 1e avril au 31 octobre :De 10h à 18h le lundi, mercredi, jeudi.De 10h à 19h le vendredi, samedi, dimancheDu 1e novembre au 31 mars :De 10h à 18h, tous les jours (sauf mardi)Seuls les bagages n'excédant pas les tailles maximales (55cm x 35cm x 20cm) sont autorisés sur le site. Les valises et sacs de grande contenance sont interdits.BILLET LIBERTE - CENTRE POMPIDOU-METZLe billet liberté donne accès à l'intégralité des expositions présentées au Centre Pompidou-Metz, le jour de votre choix, sans contrainte, ni attente.Accès coupe-file.Valable pour une entrée, un an à compter de la date d'achat.Billet non échangeable, non remboursable.