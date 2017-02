Plus d'infos sur l'Expositions Centre Pompidou-metz

Spectacle à partir de 26 ans.

L'entrée au Centre Pompidou-Metz vous permet de visiter toutes les expositions en cours.

LES BILLETS SONT NON ECHANGEABLES ET NON REMBOURSABLES.

Gratuité pour les moins de 26 ans.

Autres gratuités listées sous "plus d'info".

Le Centre Pompidou-Metz est ouvert tous les jours , sauf le mardi et le 1er Mai, les horaires d'ouverture de l'établissement se déclinent selon deux périodes:

- du 1er avril au 31 octobre:

Lu-Me-Je: 10h - 18h

Ve-Sa-DI: 10h - 19h

- du 1er novembre au 31 mars:

Tous les jours (sauf mardi): 10h - 18h

Les expositions du Centre Pompidou-Metz :

Actuellement:

- En Grande Nef: MUSICIRCUS jusqu'au 17 juillet 2017

- En Galerie 1: UN MUSEE IMAGINE jusqu'au 27 mars 2017

Prochainement:

- En Galerie 2 et Galerie 3: Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie à partir du 18 mars 2017

- En Galerie 1: Fernand Léger. Le Beau est partout ! à partir du 20 mai 2017

NB: Le Centre Pompidou-Metz présente uniquement des expositions temporaires et certains espaces d'exposition sont en montage au cours de l'année.

La tarification des droits d'entrée varie selon le nombre d'espaces d'exposition ouverts.