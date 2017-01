Plus d'infos sur l'exposition Noël en provence à Metz

Avec ses 250 m2 de superficie et ses 300 santons et automates c'est une réalisation unique qui recouvrira toute l'Eglise Sainte Ségolène. Une exposition en constante évolution, tant artistique que culturelle, réalisée à l'échelle 1/6ème qui vous invite à découvrir le monde merveilleux des santons de Provence et présente au-delà des traditions de Noël, une véritable fresque de la vie provençale au XIXème siècle.

L' exposition s'adresse à un très large public et rencontre à chaque présentation un réel succès auprès des visiteurs.

Notre exposition a déjà été présentée dans des lieux classés comme l'année dernière à Orléans, Cathédrale Sainte-Croix , à Lille, Cathédrale Notre Dame de la Treille, à Strasbourg, Salle de l'Aubette

Site web : http://www.karlblanchet.net

Infos réservation :

Renseignement au 06 07 29 83 52