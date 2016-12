Plus d'infos sur l'exposition Visite Guidée à Metz

Tous les samedis et dimanches et pendant les vacances scolaires de la zone B



Centre Pompidou-Metz







Tarif : 4€



En complément du billet d'entrée



Public : Tout âge



Durée : 60'



Visite des expositions :







Tous



les samedis et dimanches à 14h et à 16h



Horaires supplémentaires pendant



les vacances scolaires de



la zone B.



Chaque weekend, partez à la découverte des expositions temporaires du



Centre Pompidou-Metz. En famille ou entre amis, vous percerez les



mystères des grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art moderne et



contemporain, accompagnés par l'un de nos conférenciers.







DECOUVREZ MUSICIRCUS EN FAMILLE!



Pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs parents



Le 1er dimanche de chaque mois (à partir de juin à 15h00)



10 personnes maximum



(2 adultes maximum par enfant)