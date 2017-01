Plus d'infos sur le spectacle Animal, Compagnie Flash Marionnettes à Florange

Spectacle à partir de 5 ans.

COMPAGNIE FLASH MARIONNETTES - «ANIMAL»

Théâtre / Marionnettes

Texte : Ismaïl Safwan (avec la collaboration de Michel Klein et Vincent Eloy)

Mise en scène et musique : Ismaïl Safwan

Avec : Michel Klein, Vincent Eloy

«65 millions d'années avant notre ère : deux dinosaures observent un point brillant dans le ciel. «T'as pas l'impression qu'il grossit ?», dit le premier au second... »

Après 30 ans d'existence, la Compagnie Flash Marionnettes propose son dernier spectacle, un bouquet final plein d'inventions et de surprises. Il y sera question de dinosaures, du dodo, d'une tentative d'évasion dans un zoo, d'un rat, d'un écureuil, de singes et de marabouts ... Animal invente à l'usage des enfants et des adultes, quelques fables résolument contemporaines, où les animaux ne sont pas de pâles mimes de l'homme, mais des personnages à part entière, sous les traits de marionnettes aussi émouvantes que cocasses.

Fables «contemporaines», car il est impossible de parler aujourd'hui des animaux comme on le faisait il n'y a pas si longtemps encore : les menaces sur la biodiversité ou l'extinction massive des espèces sont passées par là... Mais ce sera stimulant plus que catastrophiste, car il vaut mieux alerter que gémir. On utilisera le rire comme une arme, parce qu'il doit encore et toujours se faire entendre sous l'inquiétude et l'indignation, et parce que, contrairement à ce que croyait Rabelais, il n'est pas le propre de l'homme : nous l'avons en commun avec nos plus proches cousins les grands singes.

«La compagnie Flash Marionnettes compose des récits marionnettiques absolument réjouissants. Tout concourt à l'excellence du spectacle (...) Du pur plaisir ! » TÉLÉRAMA

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/