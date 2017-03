Plus d'infos sur le spectacle Je ne suis pas n'importe qui à Florange

Spectacle à partir de 8 ans.

«JE NE SUIS PAS N'IMPORTE QUI» COMPAGNIE L'ASSOLATELIER



Théâtre / Musique / Mapping vidéo / Marionnettes

Mise en scène, vidéo et manipulation : David Verlet

Avec : Thibault Cruypenninck

Musique : Mélanie Gerber



«Je ne suis pas n'importe qui » est un spectacle tout public, mais plus particulièrement destiné aux enfants et adolescents, puisqu'il soulève des questions de l'ordre de la construction de la personnalité, de la construction de soi. Il est interprété par un comédien et un manipulateur (agissant dans l'ombre, il donne vie aux différents personnages et décors). L'alternance entre jeu d'acteur, scènes vidéos projetées sur le décor et passages musicaux oniriques favorise l'immersion du jeune public dans une histoire abracadabrantesque ! Avec humour et tendresse, Cindy, l'héroïne de l'histoire, nous apprend que rien ne sert de courir vers la gloire ; les strass et les paillettes ne sont que poudre aux yeux, et ne nous rendent pas forcément heureux...

Grosse et moche, Cindy travaille comme caissière. Ce qui la passionne, ce sont les feuilletons à l'eau de rose et la téléréalité. Licenciée du jour au lendemain, elle se console devant son poste de télévision et devient complètement accro ! Mais heureusement, sa marraine la bonne fée lui vient en aide et la transforme immédiatement en bimbo glamour et sexy à forte poitrine. Cindy devient «Passionella». Folle de joie, Passionella est parée à imposer son sex-appeal au star-system. Mais il y a une condition : elle ne pourra être Passionella que durant les heures de la nuit, et le jour, elle redeviendra Cindy... Alors est-ce que cette transformation magique rendra Cindy heureuse ?

