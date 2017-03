Plus d'infos sur le spectacle Aimons-nous les uns les autres à Florange

ANNE ROUMANOFF «AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES»



Humour / One woman show

Auteur et Interprète – Anne Roumanoff

Mise en scène - Gil Galliot



C'est open bar dans le Radio Bistro ! Au menu : un mélange de sketchs connus et inédits. Comme toujours, la cuisine d'Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en étant généreuse et excellente pour la santé !

«Aimons-nous les uns les autres» c'est un cri du cœur dans lequel chacun peut y trouver son compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse sur le Net, des parents d'élèves névrosés, une conseillère municipale très à droite qui tombe amoureuse d'un Tunisien, une touriste américaine qui ne parvient pas à attirer l'attention du serveur...

Avec Anne Roumanoff, c'est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait du bien ! On rit beaucoup mais on réfléchit aussi. Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant s'en amuser follement !

