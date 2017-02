Plus d'infos sur le spectacle Raphael Mezrahi à Florange

LA PASSERELLE (Lic.570206/07/08) présente ce spectacle

Ces dernières années, Raphaël Mezrahi a fait plein de propositions qui ont été refusées par la télévision française. Il va vous les montrer et vous comprendrez (ou pas...) pourquoi elles ont été refusées. Il en profitera certainement pour vous faire découvrir en bonus quelques images inédites de sa collection personnelle... Mais avant tout, il monte sur scène vous expliquer qu'il n'a rien de spécial à vous dire. Et ne vous plaignez pas à la fin du spectacle car il tient toujours ses promesses ! Après « j'm'entraine» « j'suis presque au point » « j'crois qu' j'suis au top» au Stade de France et en tournée, «Monique est demandée caisse 12» au Théâtre du Rond-Point chez Jean-Michel Ribes, des Variétés et à la Cigale, « la grandissime Nuit de la déprime» aux Folies Bergère et à l'Olympia, et «Mezrahi coupe le son» sa dernière grande soirée parisienne de l'humour muet, il arrive avec «Ma grand-mère vous adore» !Accès Handicapés : réservations au 03 82 59 17 99Heure d'arrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle sachant qu'il commence à 20h30.Pour ne gêner ni le public, ni les artistes, nous ne pourrons garantir aux retardataires les places qu'ils auront réservées.3 parkings à proximité de La Passerelle sont mis à la disposition des spectateurs