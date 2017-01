Plus d'infos sur le spectacle Rue Molière à Florange

«RUE MOLIÈRE» COMPAGNIE LES UNS, LES UNES

Théâtre (Serémange-Erzange)

D'après Molière.

Adaptation et mise en scène : Roland Marcuola

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Val Fensch dans le cadre d'un projet de création et d'animation estivale. On prétend que Molière n'a pas écrit toutes ses pièces. Que Corneille l'aurait un peu aidé ici et là. La Compagnie Les Uns, les Unes est en mesure aujourd'hui de révéler l'exacte vérité. Molière alias Jean-Baptiste Poquelin a effectivement été aidé. Non par Corneille mais par une certaine Scapinetta qu'il a rencontrée dans sa jeunesse. C'est elle qui, suite à un défi qu'elle lui a lancé, lui inspirera certains personnages des pièces qu'il écrira plus tard, et en particulier ses personnages féminins, forts en gueule, véritables précurseurs (précurseuses ?) de ce qui deviendra peut-être quelques siècles plus tard le féminisme... Avec cette petite anthologie de quelques scènes phares de l'oeuvre du «Patron», où le spectateur s'amusera à identifier de quelles pièces elles sont tirées, Roland Marcuola s'est amusé, en essayant de restituer la langue de l'illustre Théâtre, à inventer une histoire aussi vraie... qu'une pièce de Molière...

«Qui n'a jamais lu Molière ? Pour son nouveau spectacle, la Cie Les Uns, Les Unes s'est frotté à ses plus grands textes joyeusement adaptés par Roland Marcuola. Attention ça déménage Rendez-vous Rue Molière mardi 31 janvier 2017... Autour de morceaux choisis de L'Avare, des Fourberies de Scapin, du Malade imaginaire, de L'École des femmes ou du Bourgeois Gentilhomme... leur nouveau spectacle, Rue Molière, livre au passage, la véritable histoire (ou presque) de Jean-Baptiste Poquelin et de son amoureuse Scapinetta... Des personnages «qui nous vont bien», s'amusent les comédiennes de la troupe, et qui restent d'une incroyable modernité. Dans l'actualité, ce n'est jamais inutile de rappeler que les filles ont dû se battre pour s'émanciper », souffle le metteur en scène. » LUCIE BOUVAREL LE REPUBLICAIN LORRAIN

