Plus d'infos sur le spectacle The Fairy Queen à Florange

«THE FAIRY QUEEN»

CONTRASTE PRODUCTIONS ET THE COMPANY DERACINEMOA



Texte de William Shakespeare et musique d'Henry Purcell

Mise en Scène : Laurent-Guillaume Dehlinger (Compagnie Deracinemoa)

Théâtre musical / Humour

Coproduction : Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Direction artistique : Arnaud Thorette

Direction musicale : Johan Farjot



Un opéra à l'anglaise complètement décalé, qui devrait plaire aussi bien aux amateurs du genre qu'aux non-initiés.

The Fairy Queen... un spectacle original qui ose le pari de mêler artistes de rue en prise constante avec le public, chanteurs lyriques nous délivrant toute la subtilité de l'art vocal anglais et musiciens classiques aussi à l'aise dans le jazz que la création contemporaine. Genre hybride et truffé d'originalités musicales et théâtrales, ce semi-opéra composé s'inspire de genres musicaux variés, savants et populaires avec une vitalité d'inspiration débordante. Cette œuvre s'inspire à la fois de références littéraires anciennes telles que la tragédie de Pyrame et Thisbé traitée de façon burlesque, véritable pièce dans la pièce, mais intègre aussi des personnages plus folkloriques tel que la facétieux Puck. L'action théâtrale se déroule en permanente interaction avec le public placé au centre de l'action. Il devient ainsi un des personnages de l'histoire, un des acteurs de l'action. Les comédiens et chanteurs qui incarnent les personnages et les masques, les obligeront à réfléchir et à jouer l'intrigue à leur côté. Issue du théâtre de rue et habituée aux grands textes shakespeariens, cette troupe d'acteurs nous emmène dans son univers libre et déjanté, en parfaite harmonie avec les musiciens et chanteurs qui les entourent. Hermia aime Lysandre, mais son frère veut la marier à Démétrius, lui-même convoité par Hélène. Pendant ce temps, dans la forêt, Obéron a ordonné à Puck le lutin d'utiliser une fleur magique pour se venger de sa femme Titiana, la reine des fées...

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/