Plus d'infos sur le spectacle Tout à refaire à Florange

GÉRARD DARMON,

PHILIPPE LELLOUCHE

ORNELLA FLEURY

«TOUT À REFAIRE»

Théâtre

Une comédie de Philippe Lellouche / Mise en scène par Gérard Darmon

Une terrasse de café, trois comédiens et un voyage dans le passé... source de rires, d'émotions et de complicité ! Un soir d'été, deux amis de toujours se retrouvent en terrasse pour boire un verre. Nostalgiques des bons souvenirs du passé, ils s'empêchent de profiter de l'instant présent. La serveuse qui les écoute va leur proposer étrangement de remonter le temps. Une expérience incroyable qui va leur permettre de réaliser que vieillir n'est pas si mal.

Partagez ce voyage onirique, émouvant et surprenant qui permet aux comédiens d'interpréter plusieurs rôles. Au travers de cette nouvelle pièce originale, la plume efficace de Philippe Lellouche s'allie à l'expérience de Gérard Darmon, qui en assure la mise en scène.

«Personnages cocasses, rendez-vous coquins, querelles de garçons tissent le spectacle qui est drôle, tendre et spirituel. Darmon/Lellouche un duo qui fonctionne à merveille. Les deux comédiens interprètent une galerie de personnages dans lesquels nous nous reconnaissons et l'interprétation de Gérard Darmon, dans le personnage d'une épouse à la veille de son divorce, au Palais de Justice, qui revoit son époux, est juste hilarante. Les deux comédiens offrent aux spectateurs un bain d'humanité et d'humour qui se laisse déborder par une autodérision délicieusement sympathique et légèrement subversive. L'équilibre de ce duo est mis en balance par la jeune Ornella Fleury, véritable révélation du spectacle.

Avec son bagage de soliste comique, la belle tient la dragée haute aux deux stars» LE PARISIEN

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/