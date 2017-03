Plus d'infos sur le spectacle Un fil à la patte à Florange

«UN FIL À LA PATTE» DE GEORGES FEYDEAU

CATHERINE JACOB,

YVAN LE BOLLOC'H,

SARAH BIASINI,

ET DOMINIQUE PINON



Théâtre

Mise en scène et scénographie : Christophe Lidon

Musique : Cyril Giroux

Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian

Lumières : Marie-Hélène Pinon

Assistante mise en scène : Natacha Garange

Tournée Acte 2

Création du CADO Orléans



Comment se débarrasser d'une maîtresse lorsqu'on prévoit de se marier le jour même avec une riche héritière ? Voici ce à quoi s'emploie Bois d'Enghien, amant de Lucette Gautier, chanteuse à la mode, artiste réclamée par la baronne Duverger pour la signature du contrat de mariage de sa fille avec... Bois d'Enghien lui-même. L'amant ménage Lucette et déjoue la cascade d'événements et de quiproquos qui pourraient dévoiler son projet. Pour compléter le tableau : Bouzin, minable compositeur raté, le furieux général Irrigua, amoureux de Lucette prêt à tout pour conquérir la belle, et Viviane, la future mariée qui trouve son fiancé bien trop sage et rêverait d'un séducteur très expérimenté...

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/