Plus d'infos sur le spectacle Vends 2 Pièces À Beyrouth à Florange

JÉRÉMY FERRARI «VENDS 2 PIÈCES À BEYROUTH»



Humour / One man show

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari



Si on lui demande «peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre ?» Jérémy vous dira que oui, parce que la guerre, c'est chouette ! Alors il a creusé, creusé, et osera répondre aux questions que vous n'osez même plus poser ! Sommes-nous vraiment protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce vraiment une start-up qui monte ? Est-ce que les entreprises qui ont fait fortune grâce au régime nazi doivent s'en vouloir ? Peut-on faire de l'humanitaire et avoir une terrasse en teck ? Il vous donnera aussi une formation antiterroriste, et vous expliquera pourquoi Al Qaida sans Ben Laden, c'est comme Apple Sans Steve Jobs. Entre 2010 et 2012, Jérémy Ferrari est rendu populaire grâce à l'émission de télévision «On n'demande qu'à en rire» présentée par Laurent Ruquier. Il y est remarqué et reconnu pour son humour noir très provocateur, et devient un habitué du programme, qui le sacre humoriste de l'année 2012.



«...Impertinent, insolent, volcanique... l'humour de Ferrari est une onde qui se propage dans plusieurs directions. Il résonne au sens propre comme au figuré. Son dernier spectacle, Vends deux-pièces à Beyrouth, s'ouvre sur un exercice périlleux de catharsis collective, gonflé par des micro-sons. Les murs tremblent et le sol vacillerait presque sous le bruit sourd des explosions qui hantèrent le Bataclan en novembre dernier... Son rire désamorce les passions autant qu'il refuse la muselière. Il scrute les mœurs façon Comédie humaine, grince et fait grimacer les puissants et les fous de Dieu, tristes sires qui se moulent dans leurs mensonges tels des fossiles. Des thèmes minuscules deviennent des fables hilarantes, à l'instar de l'agression du pompiste par les frères Kouachi rétorquant aux policiers hébétés au bout du fil: «Je ne peux pas les retenir, ils ont des Kalachnikov, j'ai des Mentos!... » L'HUMANITÉ

Site web : http://www.passerelle-florange.fr/