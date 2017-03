Plus d'infos sur le spectacle Manu Payet à Maizieres les Metz

Manu a fait la misère à son petit frère en lui faisant croire qu'il était d'une autre planète et qu'il avait des pouvoirs.

Manu s'est fait surprendre par son père avec une fille à moitié nue dans sa chambre d'ado. Manu s'engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à l'anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd'hui encore son prof d'espagnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a sauvé son couple en démarrant une série télé...

Et Manu, enfin de retour, va tout raconter.

En 2007, Manu Payet collabore à l'émission On a tout essayé de Laurent Ruquier sur France 2, puis en 2008 en tant que chroniqueur d'On va s'gêner, son émission sur Europe 1. Il co-écrit parallèlement certains sketchs des Petites Annonces d'Élie, d'Élie Semoun. Il fait son premier one man show à succès au Splendid en 2007. Il revient à la télévision en 2009 dans la série télévisée Kaamelott.

En 2012, on le voit au cinéma dans Les Infidèles, aux côtés de Jean Dujardin et Gilles Lellouche ; suivi de l'acclamé Radiostars de Romain Lévy ; et enfin la comédie Nous York d'Hervé Mimran et de Géraldine Nakache, le second essai du tandem gagnant de Tout ce qui brille. Il revient en 2014 en tête d'affiche de son premier film en tant que co-réalisateur, la comédie romantique Situation amoureuse : C'est compliqué.

Site web : http://letram-maizieres.fr/manu-payet/

Infos réservation :

Réservations : 03 87 50 51 52 ou par mail : spectacles@maizieres-les-metz.fr