Après une tournée triomphale de trois ans pour leur précédent spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle », un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent !

Un retour voulu dans des salles plus intimistes afin de créer cette nouvelle histoire avec la complicité du public.

Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux personnages aussi déglingués les uns que les autres !

Jean-Marc supportera-t'il cette nouvelle cohabitation ?

Jeff reprendra-t'il enfin le contrôle ?

Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?

Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau show en construction !

JEFF PANACLOC - ARSENAL - SALLE DE L'ESPLANADE

Le prix des places est : 35.00 ?

Date : mardi 21 mars 2017