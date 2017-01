Plus d'infos sur le spectacle Lorenzaccio à Thionville

A 23 ans, Musset écrit Lorenzaccio, pièce démesurée, réputée injouable : quatre-vingt personnages, trente-six changements de décor, des intrigues parallèles... Après l'échec, en France, des journées révolutionnaires de 1830, le poète confie dans ce drame brûlant ses déchirements intimes et s'interroge sur l'efficacité de l'action politique. Son « double » Lorenzo vit à Florence en 1537 alors que règne son cousin, Alexandre de Médicis, dans une société malade, en proie à la débauche, à la violence et à la corruption. Le pur Lorenzo décide alors de devenir « Lorenzaccio », un personnage pervers et corrompu, compagnon de débauche d'Alexandre pour se rapprocher du tyran et l'assassiner...

Pour la metteuse en scène Catherine Marnas, monter cette pièce, c'est faire entendre de multiples échos, politiques et philosophiques, avec notre société contemporaine : jeunesse déçue ou désabusée, crise économique, monde politique vulgaire et cynique, valeur absolue de l'économie, tendances réactionnaires... Mais c'est aussi une manière d'écouter dans notre société « cette rumeur du futur » dont on ne sait si elle préfigure une grande catastrophe ou un changement possible et salvateur pour notre monde...

Site web : http://nest-theatre.fr/