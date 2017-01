Plus d'infos sur le spectacle Thierry Garcia à Thionville

Thierry GARCIA, imitateur de talent, vous l'avez découvert dans Graines de Star sur M6.En 2007, il intègre l'équipe des Guignols de l'Info (Canal +) en imitant plus d'une dizaine de personnes (François Hollande, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Nikos, Stromaë...). Il est l'invité régulier des Années Bonheur et de Vivement Dimanche Prochain sur France 2. Et, tous les midis, vous pouvez l'écouter sur France Bleu dans l'émission Midi ensemble.Avec son spectacle « Profession : voleur d'identités », on rit, on se détend ... tout ce dont nous avons besoin.Réservations P.M.R. : 03 82 83 01 24