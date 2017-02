Plus d'infos sur le spectacle Une semaine de péché à Thionville

L'ouvrier Konrad Johnson, alias n° 403, décide de s'accorder une semaine de congé - ou plutôt, et selon sa propre expression, « une semaine de création ». Ce qu'il désire créer, c'est avant tout lui-même. Sept longs jours pour entreprendre cette libération. Son univers entier (la direction de l'entreprise bien sûr, mais aussi ses voisins, son père, ses enfants !) se ligue alors contre lui pour faire échouer son projet... Comme si ambitionner d'être libre, ne serait-ce que quelques jours constituait une audace inacceptable, le péché par excellence.

A partir de ce roman prolétaire et philosophique du suédois Folke Fridell, Sandrine Gironde imagine un spectacle où elle convie les spectateurs dans un espace qui rassemble, une sorte de lieu commun. Face à eux, Konrad Johnson raconte son histoire, une épopée à dimension humaine. Nous devenons ainsi témoin d'un parcours initiatique, héroïque et humaniste qui se révèle plus que jamais d'actualité, à l'heure où les conditions de travail se détériorent et altèrent la dignité de chacun. Un spectacle poignant qui interroge notre relation au travail et à la liberté, ainsi que notre faculté à vivre au milieu des autres.

Un spectacle accueilli en partenariat avec l'Espace Bernard-Marie Koltès.

Site web : http://nest-theatre.fr/