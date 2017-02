Plus d'infos sur le spectacle Whatsafterbabel à Thionville

whatsafterbabel, c'est un acteur européen qui a du mal à dire d'où il vient, un acteur italien qui préfèrerait jouer dans un spectacle où montrer son côté sanguin, une actrice suisse qui prend rarement position, une actrice suédoise que personne ne comprend et un acteur autrichien, nostalgique de l'Empire... Quelque part en Europe, dans un aéroport, des personnages se croisent sans se rencontrer réellement. Tous ces êtres, rejoints par Adam, venu de Bologne, un Caméléon effréné, un Visionnaire extra-lucide, une Scientifique acharnée et «the Monk », cherchent ensemble, scrutent et se perdent dans le labyrinthe linguistique en quête d'une nouvelle langue : celle qui amènera, après Babel, à une véritable compréhension des autres !

En invitant une équipe d'artistes plurilingues vivant en Europe, Tatjana Pessoa a cherché à construire un spectacle kaléidoscopique où se mêlent, dans un rythme enivrant, vidéos, sons, textes et performances et qui utilise ces multiples langues pour interroger notre identité et celle de l'Europe que nous construisons ensemble. Le multilinguisme peut-il nous amener à mieux nous comprendre ? Comment utiliser le langage pour rêver le monde de demain ?

Site web : http://nest-theatre.fr/