Robert et Yvonne ne se supportent plus et se disputent à longueur de temps. Robert décide de faire une mauvaise blague à sa femme : disparaître pendant 2 jours, pour provoquer chez elle un électrochoc. Il parie même ses économies avec son ami Pierrot, qu'elle sera dans tous ses états. Malheureusement pour les deux compères, Monique, Claire, Josy, toutes trois dévouées à Yvonne et surtout Maurice le plombier vont quelque peu contrarier leur plan...

