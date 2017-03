Plus d'infos sur le concert Des ténèbres a la lumière à Metz

Guillotinés tous deux en 1793, Marie-Antoinette et Louis XVI passent prestement de tyrans à martyrs lors de la Restauration, période ambiguë de l'histoire de France qui voit la souveraineté monarchique des Bourbon rétablie en 1815 par Louis XVIII. Alors que leurs corps sont rapatriés la même année dans la nécropole royale de Saint-Denis, se multiplient les cérémonies à leur mémoire, comme en témoignent le Requiem en ut mineur de Cherubini, joué dès 1817 in situ en l'honneur du roi défunt, ou la Messe des morts en ré mineur de Plantade, donnée pour célébrer les 30 ans de la mort de son épouse (1823). Restée depuis à l'état de partitions inédites, ces musiques funèbres qui reposaient depuis dans les fonds de la Bibliothèque nationale ont un autre point commun : un style monumental sobre et hiératique bannissant toute virtuosité et, de fait, l'intervention de soliste. S'en dégage ainsi un parfum de grandeur et d'éternité qui a séduit Hervé Niquet, éminent spécialiste du répertoire français de l'ère baroque à Debussy. Sous sa direction, Le Concert spirituel, rompu depuis 30 ans à l'exercice de la musique sacrée, interprètera ces deux pièces patrimoniales.Accès personnes à mobilité réduite: 03 87 74 16 16