Plus d'infos sur le concert Let's Dyke #6 Alienata, Fallbeil et Melatonini à Metz

En coproduction avec Let's Dyke! dans le cadre de l'exposition Ceci est mon Corps à l'Eglise des Trinitaires (visible du 21 au 28 janvier), proposée par Let's Dyke! et Féros - Cahier Érotique, en partenariat avec le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine et la Ville de Metz.

Nos corps sont en mutation, nos identités sont mouvantes, nos désirs sont fluides.

En écho au second numéro de la revue Féros, Cahier érotique - Fiction(s) - et pour célébrer son lancement, Let's Dyke! prend le corps en otage.

Autopsie du vivant, dissection du désir : le corps au-delà de ce que l'on voit. Une tentative d'exorcisme du caractère moral de l'être que le corps ne cesse d'incarner, qui se manifeste au sein de cet espace de liberté qu'est le fantasme. Let's Dyke! propose un récit érotico-musical qui se cherche, s'invente et se raconte.

Des abysses à l'obscurité. Du passé au futur. Question sentiments, Alienata n'est certainement pas en reste. Bien installée à Berlin avec à son actif de nombreuses nuits au Trésor, ://about blank ou encore des insomnies Killekill au Suicide Circus, cette étrange lady trouve un malin plaisir à étudier et analyser le son sous toutes ses formes : des profondes textures analogiques à la raw techno en passant par les sonorités de Miles Davis et les rythmes cosmiques.

Falbeill : Hamburg, les bas-fonds, la techno sauvage.

Melatonini : hormone de l'obscurité, cabaret sombre et enfumé, voix, machines et basse.